Incautan 5.4 millones de cigarros en el AICM

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Ciudad de México.- En la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso de 9 mil 160 kilos, procedentes de Singapur, que fueron declarados como bocinas y básculas eléctricas.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) los incautaron en dos operaciones realizadas a embarques internacionales.

En el primer evento, se efectuó la inspección de un envío integrado por 320 cajas distribuidas en 20 pallets, donde los efectivos hallaron 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso de 6 mil 440 kilos.

La mercancía había sido declarada en la guía aérea como bocinas y básculas eléctricas; sin embargo, durante la revisión se localizaron productos de tabaco marca Pall Mall.

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En el segundo evento, se inspeccionó otro cargamento compuesto por 134 cajas distribuidas en nueve pallets, donde se localizaron un millón 608 mil cigarros con un peso de 2 mil 720 kilos. La mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas; no obstante, durante la inspección se localizaron cigarros marca Pall Mall.

En conjunto, ambos embarques comprenden 454 cajas distribuidas en 29 pallets con un total de 271 mil 920 cajetillas, equivalentes a 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso acumulado de 9 mil 160 kilos.

Los cargamentos tenían como origen Singapur. Derivado de estas acciones, las mercancías quedaron bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras se realizan las diligencias para determinar su situación jurídica, legal importación y demás aspectos procedentes conforme a la legislación aplicable.