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Nacional

Incendio consume 3 autos en la Col. Morelos

Por El Universal

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Incendio consume 3 autos en la Col. Morelos
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      Ciudad de México.- Un incendio registrado la tarde de este lunes en el estacionamiento de una unidad habitacional de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc dejó dos personas con quemaduras leves y tres vehículos afectados, además de daños materiales en bodegas improvisadas.

      El siniestro ocurrió en el inmueble ubicado sobre la calle Toltecas número 70, casi esquina con Granada, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un mecánico realizaba reparaciones a un taxi cuando manipuló gasolina, la cual se incendió de manera repentina. Las llamas se propagaron rápidamente hacia una jaula donde se almacenaban ropa, sillas y tarimas, para posteriormente alcanzar una segunda estructura de resguardo y otros vehículos estacionados.

      Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio y lograron extinguir el fuego tras varios minutos de labores, para posteriormente realizar trabajos de enfriamiento y evitar una posible reignición. Como resultado del incidente, dos personas fueron atendidas por paramédicos debido a quemaduras menores; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

      De acuerdo con el reporte de los bomberos, el incendio afectó un total de tres vehículos. 

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