INE denuncia a Taddei ante la FGR

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente su denuncia contra la expresidenta consejera, Guadalupe Taddei, ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"A fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes", escribió en un comunicado.

Diferentes medios de comunicación como El Universal, Latinus y Reforma dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, como a la compañías Cajas Graf del contratista José Alfredo Hernández Casillas, con quien fue captada en video en diferentes ocasiones.

Lo anterior derivó en acusaciones de actos de corrupción y conflicto de interés, antes las cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio contra esta institución, funcionarios, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), compañías y contratistas relacionados.

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El 4 de noviembre, la UIF congeló las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 morales, entre las que están las de la exconsejera presidenta del INE.