INE se desmarca por adelantados

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Ciudad de México.- Las campañas adelantadas que llevan a cabo representantes de Morena, PT, PVEM, PAN y PRI para buscar posicionarse como precandidatos rumbo a la elección de 17 gubernaturas en 2027 volvió a ser tema de discusión en el Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes, cuando el Consejo General retomó sus trabajos de manera presencial tras un periodo de home office.

La consejera electoral Carla Humphrey aseguró que las actividades partidistas públicas que ya arrancaron en algunos partidos como procesos internos de selección de precandidatos a gobernador no son responsabilidad directa del INE, sino de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Destacó que, por su parte, el INE ya está fiscalizando estos procesos, pues las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral los ha clasificado como gastos ordinarios —al ser procesos internos—por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización sí los examina.

Humphrey Jordan aclaró que, al ser considerados actos de procesos ordinarios de los partidos políticos, no pueden considerarse ni fiscalizarse como actos anticipados de campaña de manera automática. Tendrían que presentarse las quejas correspondientes para analizarlos y, en su caso, resolver sanciones.

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"La Comisión de Prerrogativas ya emitió unos lineamientos sobre lo que se puede o no hacer en estos actos de procedimientos ordinarios (...)", explicó.

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos México, aseguró que por iniciar sus procesos internos de manera tan adelantada "llegan recursos de la delincuencia organizada" a Morena, pues "ninguna campaña puede sostenerse por tanto tiempo" sólo con los recursos de prerrogativas que reciben los partidos políticos.

"Eso genera necesidades de dinero y de recursos, por eso les llegan recursos de la delincuencia organizada, porque ¿cómo sostienen una campaña por tanto tiempo? Candidatos que son legisladores locales, no hay manera de que con estos sueldos se puedan sostener estas campañas tan adelantadas", dijo el líder partidista.