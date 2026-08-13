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Inicia examen "de control" de la UNAM

Por El Universal

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Inicia examen "de control" de la UNAM
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      LEÓN, Gto.- Bajo la mirada atenta de 50 cuidadores, 501 jóvenes presentaron este miércoles su examen de conocimientos de ingreso a la UNAM. La prueba se hizo en una computadora. En silencio total, deslizaban su lápiz mientras mantenían su mirada en el dispositivo electrónico.

      En el salón Presidente del Hotel Real de Minas, académicos se movían entre las filas y detrás de los participantes, para evitar comunicación entre ellos.

      En el lugar, 235 tabletas se quedaron apagadas por la ausencia de jóvenes de la Región Bajío convocados al examen de control presencial, tras la fallida prueba en línea en la que compitieron y resultaron aprobados.

      Los estudiantes llegaron desde las primeras horas de este miércoles, algunos con los ojos enrojecidos o entre bostezos, porque tuvieron que madrugar o estudiaron hasta el último momento.

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      Ilya Martínez, Natalia García, Daniel Estrada y Santiago Rodríguez viajaron desde Morelia, en el vehículo que condujo Eduardo García, padre de su compañera, con la confianza de que les irá bien en el examen, porque en el que realizaron en línea les dio puntos de sobra para ingresar a la UNAM.

      "Se sienten nervios", expresó Ilya Martínez, aspirante a ingresar a Literatura Intercultural en la ENES Morelia.

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