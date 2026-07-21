Inician los foros sobre regulación de redes e IA

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iniciaron formalmente las discusiones y debates sobre la regulación del uso de las redes sociales en las infancias, adolescencia y juventudes de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó que en estos foros se abordará el impacto de las redes sociales para hacer una propuesta de "orientación y regulación".

"Cuando la entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión, y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción", dijo.

En ese sentido, la Mandataria advirtió que el uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales puede afectar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que adelantó que durante las conferencias matutinas de los lunes se presentará evidencia científica para abrir un debate nacional que derive en un esquema de regulación y educación digital.

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Adicionalmente, enfatizó que "no se trata de prohibir por prohibir, porque no se trata de lo que opina la Presidenta y ponerlo en una ley, sino que realmente se entienda en estos debates, en esta discusión, en esta información y difusión de los efectos de las redes sociales y del uso de las tecnologías en las y los niños y jóvenes".