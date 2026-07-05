logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Intensa lluvia deja afectación en CDMX

Por El Universal

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Intensa lluvia deja afectación en CDMX
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado provocaron encharcamientos y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegaron operativos de atención, al mismo tiempo que reforzaron los trabajos preventivos previo al partido de octavos de final del Mundial 2026, entre México e Inglaterra.

      Como parte del operativo llamado Tlaloque 2026, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendieron un encharcamiento en la calle Laguna del Carmen, colonia Ahuehuetes Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

      También respondieron a una anegación en Periférico y Conscripto, colonia Periodista, donde el problema fue ocasionado por el taponamiento de accesorios del drenaje debido a la acumulación de basura y hojarasca.

      Otro de los puntos afectados fue el bajo puente de Marina Nacional y Circuito Interior, en los límites de las colonias Verónica Anzures y Tlaxpana, donde personal de Segiagua realizó labores para abatir los niveles de agua acumulada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llevó a cabo labores de extracción de agua mediante bombas de achique, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizó trabajos de desazolve en la red de drenaje.

      De cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra –que se jugará este domingo– el Gobierno de la Ciudad de México reforzó las acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones en Paseo de la Reforma, donde se prevé una importante concentración de aficionados.

      La Brigada de la Segiagua efectuó labores de desazolve de la red de drenaje y lavado de accesorios hidráulicos sobre Paseo de la Reforma, en puntos como Amberes y los carriles centrales con sentido al oriente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin
        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin

        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin

        SLP

        El Universal

        Personal de Sedema resalta el cuidado especializado y legado del programa de reproducción

        Somos México rechaza ser un partido de viejos
        Somos México rechaza ser un partido de viejos

        Somos México rechaza ser un "partido de viejos"

        SLP

        El Universal

        Descartaron incluir exmorenistas en su proceso de selección de candidatos

        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo
        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo

        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo

        SLP

        El Universal

        El también comunicador desapareció tras denunciar daños ambientales y presuntas irregularidades en la región

        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video
        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

        SLP

        El Universal

        Denunció la difusión indebida de material audiovisual que vulnera derechos humanos y estigmatiza a la imputada