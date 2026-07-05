Intensa lluvia deja afectación en CDMX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado provocaron encharcamientos y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegaron operativos de atención, al mismo tiempo que reforzaron los trabajos preventivos previo al partido de octavos de final del Mundial 2026, entre México e Inglaterra.

Como parte del operativo llamado Tlaloque 2026, brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendieron un encharcamiento en la calle Laguna del Carmen, colonia Ahuehuetes Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

También respondieron a una anegación en Periférico y Conscripto, colonia Periodista, donde el problema fue ocasionado por el taponamiento de accesorios del drenaje debido a la acumulación de basura y hojarasca.

Otro de los puntos afectados fue el bajo puente de Marina Nacional y Circuito Interior, en los límites de las colonias Verónica Anzures y Tlaxpana, donde personal de Segiagua realizó labores para abatir los niveles de agua acumulada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) llevó a cabo labores de extracción de agua mediante bombas de achique, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua realizó trabajos de desazolve en la red de drenaje.

De cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra –que se jugará este domingo– el Gobierno de la Ciudad de México reforzó las acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones en Paseo de la Reforma, donde se prevé una importante concentración de aficionados.

La Brigada de la Segiagua efectuó labores de desazolve de la red de drenaje y lavado de accesorios hidráulicos sobre Paseo de la Reforma, en puntos como Amberes y los carriles centrales con sentido al oriente.