Interpol busca a exedil de San Martín Itunyoso
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Oaxaca, Oax.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió fichas de búsqueda para localizar al expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe, su sobrino Dagoberto López Díaz —principal sospechoso— y la madre de este último, Concepción Díaz, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de desaparición en agravio de la joven Roxana López Martínez.
De acuerdo con las primeras investigaciones del caso, Roxana, quien era novia de Dagoberto, fue vista por última vez cuando ingresó a la casa del entonces presidente municipal, el pasado 20 de febrero.
La dependencia estatal solicitó la colaboración de todas las Fiscalías del país y gestionó la emisión de Fichas Rojas de Interpol. Esto, luego de que logró establecer el vínculo directo de estas dos personas con el primer imputado y su grado de participación en los hechos ocurridos el 20 de febrero, fecha en que desapareció la víctima.
"Esta acción que activa los mecanismos de búsqueda internacional para la captura tanto de Concepción y Vilgaid, como del primer imputado, Dagoberto, en caso de que intenten evadir la justicia fuera del territorio nacional", dijo.
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Además, la fiscalía aseguró que mantiene un despliegue operativo ininterrumpido enfocado en la búsqueda de Roxana.
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