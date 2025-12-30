Investigación de la FGR tras descarrilamiento de tren en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR), informó que tras el descarrilamiento de uno de los trenes que circulaba en el Corredor Interoceánico, donde fallecieron 13 personas y alrededor de 100 heridos a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, se realiza las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.

"Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal (MPF), personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias.

"Además, de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación, en estricto apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando, en todos los casos, la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser", señaló la FGR en un comunicado.

La dependencia destacó que mantiene presencia de agentes del MPF adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así como de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades como fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, también tránsito terrestre.

La FGR detalló que avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales que ha permitido concluir la práctica de las necropsias, se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos.

Indicó que labora con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño.

La FGR abundó que los trabajos se han efectuado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Semar).

La Fiscalía reiteró su compromiso de realizar todos y cada uno de los procesos e investigaciones que lleven a esclarecer los hechos ocurridos. "En todo momento garantizará la reparación integral del daño. Continuaremos informando a la sociedad conforme avancen las indagatorias".