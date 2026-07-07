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Nacional

Inyectan millones a refinería Olmeca

Pese a inversión en infraestructura, almacenamiento y logística, la refinación sigue a la baja

Por El Universal

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Inyectan millones a refinería Olmeca
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      Ciudad de México.- La refinería de Dos Bocas recibió 11 mil 900 millones de pesos adicionales para infraestructura de transporte, almacenamiento y logística, pero su producción lleva cinco meses seguidos a la baja.

      "Además del presupuesto de gastos de capital para 2026, se incluyen 11 mil 900 millones en inversión financiera como contribuciones de capital a PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., nuestra subsidiaria que opera la refinería Olmeca, con 9 mil 400 mil millones para infraestructura de transporte de materia prima, remoción de producto y almacenamiento de la refinería Olmeca, mil 400 millones para empresas subsidiarias de la línea de negocio de fertilizantes y mil millones para Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V.", informó Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

      Desde el pasado jueves, El Universal buscó a Pemex para conocer una postura sobre la información, pero no hubo respuesta.

      Los registros indican que Dos Bocas, refinería que lleva el nombre de Olmeca, produjo 144 mil barriles diarios en mayo, su peor resultado desde agosto de 2025.

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      "La refinería Olmeca parecería tener problemas de diseño y construcción difíciles de superar, aun cuando se realicen inversiones adicionales, pues los problemas son estructurales. No se siguieron las mejores prácticas internacionales, tanto en diseño como en la asignación de trabajos", señaló Luis Miguel Labardini, consultor en Marcos y Asociados.

      Para Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, se están asignando hoy recursos a actividades que generan más pérdidas.

      "Tenemos las seis refinerías antiguas que en los últimos cuatro años registraron pérdidas de 40 dólares por barril de crudo procesado. En cambio, en el periodo de 2012 a 2018, las pérdidas promedio eran de ocho dólares", dijo.

      "Eso quiere decir que la mayor capacidad de utilización de las refinerías, que no tienen las cualidades necesarias ni la tecnología y mantenimiento adecuado, en lugar de que nos beneficie, nos perjudica", lamentó.

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