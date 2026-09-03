Secretaría de la Defensa conmemora 50 años del Colegio Militar en Tlalpan

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de la Ceremonia conmemorativa a los 50 años de la inauguración de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en la alcaldía Tlalpan, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo dijo que más allá del legado histórico del pasado, el plantel educativo evoluciona a la par de las necesidades del país, alineado con las políticas de igualdad e inclusión que abrió sus puertas para permitir el ingreso de mujeres a todas las ramas del quehacer castrense.

Secretaría de la Defensa Nacional conmemora 50 años del Colegio Militar

"México no es una nación más. México es historia, lucha, orgullo... El Heroico Colegio Militar es la más antigua del país, creada el 11 de octubre de 1823, para formar mujeres y hombres comprometidos totalmente con las mejores causas de la patria.

"Este emblemático plantel no solo ha sido testigo, sino protagonista de episodios relevantes de nuestra historia. Es una institución bicentenaria que después de un largo peregrinar por 14 sedes diseñadas para otros fines, encontró aquí en Tlalpan su propio hogar. Ese es el motivo de la celebración de esta ceremonia que nos llena de orgullo", enfatizó el titular de la Defensa.

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Recordó que hace 50 años, el Heroico Colegio Militar se apostó como centinela junto a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl como guardianes del Valle del Anáhuac.

Participación internacional y legado institucional

Trevilla Trejo indicó que la tradición y el prestigio de este plantel ha cruzado más allá de las fronteras, "sus aguiluchos han representado a las Fuerzas Armadas y a México en desfiles militares realizados en diversas naciones como: Chile, China, Francia, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana proyectando la esencia, historia y cultura, llevando el mensaje solidario de paz que distingue a los mexicanos".

El secretario de la Defensa comentó que como expresión de reciprocidad por la relevancia de la conmemoración y fortaleciendo la relación bilateral militar, asistieron 14 delegaciones de cadetes: China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, República de Sri Lanka, Rusia y Uruguay.

"Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pertenecer a este plantel significa integrarse a un Ejército de paz que sirve a las Instituciones... Ser cadete significa convertirse en soldado del desarrollo nacional. Soldado sin dudas, sin temores, soldado de labor constructiva y fecunda, soldado que auxilia a la población civil, ciudadano colaborador del progreso social, que ha tomado los idearios de la Revolución Mexicana.

"Estas palabras fueron pronunciadas por el general Hermenegildo Cuenca Díaz, entonces secretario de la Defensa Nacional, durante la inauguración de estas instalaciones, el 13 de septiembre de 1976 y permanecen vigentes hasta nuestros días", refirió el secretario.

Expresó que en este Colegio Militar se forman oficiales para servir al país, manteniendo la esencia social que dio origen al Instituto Armado y que en las instalaciones se transmite de generación en generación la incuestionable lealtad hacia la figura presidencial, como el legado perpetuo que cadetes de este plantel fueron cimentando en diversas hazañas a lo largo del devenir nacional.

"Por ello, puedo afirmarle que mientras en estas alturas del Valle del Anáhuac sigan elevándose los aguiluchos del Heroico Colegio Militar, mientras en este templo del honor siga viva la llama de la lealtad institucional, este majestuoso lugar seguirá siendo el yunque forjador de los futuros mandos del Ejército y Guardia Nacional Porque es aquí donde el pasado se funde con el presente, es aquí donde palpita el legado de los héroes que dieron su vida por defender nuestra soberanía ", precisó.

Antes del discurso, se realizó una representación histórica del Heroico Colegio Militar por los cadetes, quienes portaron el uniforme distintivo de cada época.

Posteriormente, la banda de guerra ejecutó el toque de silencio, además 18 compañías conformadas por mil 476 cadetes realizaron una salva de honor.

Al concluir los discursos, se develó una placa conmemorativa por los 50 años de la inauguración de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan y se efectuó un desfile.