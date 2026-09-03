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Desaparece estudiante ecuatoriana en Ciudad de México

Autoridades activaron protocolos con perspectiva de género para búsqueda en vida.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 05:52 p.m.
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Desaparece estudiante ecuatoriana en Ciudad de México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) manifestó su preocupación por la desaparición de su estudiante del programa de Doctorado en Historia, Unidad Peninsular, Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, y exigió a las autoridades realizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y con vida.

      Desaparición estudiante ecuatoriana Ciudad de México

      De acuerdo con el pronunciamiento institucional difundido este jueves por medio de su cuenta de X, Bolívar Guayacundo, de origen ecuatoriano, fue vista por última vez el 26 de agosto de 2026 en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

      La institución señaló que existe un reporte oficial ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas, identificado con el folio 20260901-004.

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      Acciones de la autoridad

      Ante estos hechos, el CIESAS hizo un llamado a las autoridades capitalinas y federales para que se activen y agoten los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y conforme a la legislación vigente en materia de desaparición de personas.

      El centro de investigación también informó que, debido a que la familia de la estudiante se encuentra fuera del país, asumirá el acompañamiento solidario y mantendrá la exigencia de que las actuaciones ministeriales se desarrollen con celeridad.

      Asimismo, convocó a la sociedad civil, a la comunidad académica y a los medios de comunicación a contribuir con la difusión del fotoboletín oficial de búsqueda, con el objetivo de obtener información que permita localizar a la estudiante.

      Agregó que cualquier dato que pueda contribuir a su localización puede proporcionarse a las autoridades correspondientes a través de los siguientes números:

      Comisión de Búsqueda / Fiscalía CDMX: 55 5484 0430

      LOCATEL: 0311 o 55 5658 1111

      Finalmente, el CIESAS reiteró su exigencia para que Jenny Kalindy sea localizada con vida y pueda regresar de manera pronta y segura.

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