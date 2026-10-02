Capitán de FlyDubai relata ataque y lucha por salvar pasajeros

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El capitán indio de aerolínea que ayudó a evitar un aparente intento de estrellar un vuelo de FlyDubai afirmó en una videollamada en vivo que supo que tenía que volver a ponerse en pie para salvar a los pasajeros luego que su copiloto lo apuñalara.

Por otra parte, un ciudadano palestino de Israel que se postulaba en las próximas elecciones de Israel retira su candidatura tras comentarios sobre el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

A continuación, las últimas noticias en Oriente Medio el viernes.

Capitán de FlyDubai herido tras ataque de copiloto

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El capitán de FlyDubai dijo al primer ministro indio Narendra Modi que sabía que tenía que recuperar el control para salvar a la gente que iba a bordo, luego que su copiloto lo apuñalara y el avión se precipitara en un descenso pronunciado.

"Tenía muchas heridas. Me había caído", relató el capitán Machchhar desde un hospital en Abu Dabi. "Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba... entonces los pasajeros perderían la vida".

Machchhar resultó gravemente herido en el ataque del miércoles, pero logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros entraran y redujeran al agresor al tiempo que el Boeing 737 descendía bruscamente, de acuerdo con testigos y con las autoridades israelíes.

El vuelo de Dubái a Tel Aviv, en que iban 182 personas, fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el agresor, de nacionalidad omaní, fue arrestado en Arabia Saudí. Hasta ahora se desconoce el motivo del ataque.

Israel estaba a punto de iniciar vuelos de repatriación para traer de vuelta a los pasajeros varados en los Emiratos Árabes Unidos después que se suspendieran los viajes comerciales entre ambos países tras el ataque.

Impacto a petrolero en estrecho de Ormuz y ataques en Gaza

En el estrecho de Ormuz, un petrolero fue impactado por un "proyectil desconocido" cuando transitaba hacia el exterior por la vía marítima, informó el ejército británico el viernes, y añadió que el ataque provocó un "pequeño incendio y un apagón a bordo". No se reportaron víctimas, indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El incendio fue extinguido y el petrolero continuó su tránsito.

UKMTO no identificó el petrolero y no hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad por el ataque. Cuatro petroleros han sido alcanzados recientemente por proyectiles en esta vía marítima crítica, lo que eleva el total a cinco con el incidente del viernes, dijo UKMTO.

En general, el tráfico de buques sigue por debajo de los niveles previos a la guerra en el estrecho de Ormuz, al igual que los envíos de productos energéticos, aunque Irán ha perdido su control casi total sobre la crucial vía marítima gracias a los esfuerzos de la Marina de Estados Unidos para escoltar a los petroleros a través del estrecho. Eso, junto con varios oleoductos, ha permitido que los países del Golfo restablezcan las exportaciones de petróleo a niveles cercanos a los previos a la guerra.

Ataques israelíes dejan 3 muertos en Gaza, afirman autoridades de salud

Tres ataques israelíes en Ciudad de Gaza y el centro de Gaza mataron a tres personas e hirieron al menos a otra el viernes, de acuerdo con funcionarios de salud de los hospitales de Gaza.

Dos ataques en Ciudad de Gaza mataron a una persona cada uno, y otro ataque en el centro de Gaza mató a una tercera, dijeron los funcionarios.

El ejército de Israel reconoció haber llevado a cabo los ataques, argumentando que fue contra milicianos en las zonas, sin dar más detalles.

Combates en Yemen y retirada de candidatura en Israel

Intensos combates envolvieron una zona residencial en la ciudad yemení de Taiz, al tiempo que los enfrentamientos entre los hutíes respaldados por Irán y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí generaban preocupación por un empeoramiento de la situación humanitaria.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que la reanudación de los combates en Yemen está empeorando una situación humanitaria ya desesperada en un país que sufre de hambre severa.

El director del PMA, Matthew Hollingworth, dijo que casi tres de cada cuatro hogares no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentos.

Los bombardeos de los hutíes el viernes sobre el barrio residencial de Wadi al-Qadi en la ciudad de Taiz hirieron a varias personas, según un reportero de la AP en la ciudad.

Por separado, Arabia Saudí aseguró el viernes que interceptó tres misiles balísticos, lanzados por los hutíes, sobre la ciudad de Khamis Mushait. La declaración del portavoz saudí, el general Turki al-Maliki, no especificó cuándo ocurrieron los ataques ni reportó daños inmediatos. Un cuarto proyectil, también atribuido a los hutíes, cayó sobre una escuela en la ciudad de Najran, causando daños materiales, informó la Defensa Civil saudí. No se han reportado heridos.

Sami Abou Shehadeh, presidente del partido de izquierdas Balad, anunció la retirada de su candidatura para las próximas elecciones generales en Israel luego que el presidente del Tribunal Supremo del país afirmara que una mayoría de jueces estaban dispuestos a ratificar su inhabilitación.

La candidatura de Shehadeh fue impugnada debido a un editorial que escribió en el periódico Al-Araby al-Jadeed al día siguiente del asalto del 7 de octubre dirigido por Hamás. El artículo no condenaba al grupo insurgente y sostenía que, dadas las condiciones en Gaza, era sorprendente que la violencia no hubiera estallado antes.

En un artículo posterior, Abou Shehadeh, exmiembro de la Knéset, el parlamento israelí, calificó el ataque de Hamás de inaceptable y un crimen. Señaló que, cuando escribió la primera pieza, no conocía la magnitud de la violencia.

El tribunal evaluó si sus declaraciones violaban una ley israelí que veta a candidatos que rechacen la existencia de Israel, inciten al racismo o apoyen la lucha armada contra Israel. Sus abogados dijeron que impedir que se postularse reinterpretará la ley y creará un nuevo umbral.

Aproximadamente el 20% de los ciudadanos de Israel son de ascendencia palestina.

Soldados israelíes han impedido que agricultores y activistas palestinos cosechen aceitunas en el norte de Cisjordania, según imágenes de video obtenidas por The Associated Press.

Las imágenes mostraron a soldados disparando al aire y gas lacrimógeno hacia los agricultores y activistas palestinos, y también se observa a colonos en la zona.

El ejército de Israel indicó que las tropas fueron desplegadas tras reportes de un enfrentamiento, que fue dispersado. Añadió que un funcionario de seguridad en el lugar disparó al aire anteriormente, sin dar más detalles. El ejército resaltó que nadie resultó herido.

La temporada de cosecha de aceitunas en Cisjordania suele estar marcada por tensiones entre agricultores palestinos y colonos. Israel ha impuesto nuevas reglas este año, prohibiendo a los palestinos cosechar en lo que se conoce como Área C, que está bajo control de seguridad israelí y abarca la mayoría de las tierras agrícolas del territorio.