Iñárritu estrena Digger, sátira sobre cambio climático y poder

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Así como el destino del mundo pende de un hilo en "Digger", la desmesurada sátira de desastre climático de Alejandro G. Iñárritu se tambalea al borde del abismo.

Es un audaz número de malabarismo, que hace girar platos al mismo tiempo que equilibra una farsa exagerada, ansiedades sobrias y a un Tom Cruise enloquecido por el petróleo. Iñárritu, un showman del cine de autor, siempre se ha deleitado en una grandiosidad de visión: el circo entre bambalinas de plano secuencia de "Birdman", los paisajes ásperos de "The Revenant", las cavilaciones metafísicas de "Bardo". Uno va a una película de Iñárritu por el desparpajo, no por la sutileza.

Y "Digger" —un "Dr. Strangelove" para la era del cambio climático— no intenta andarse con rodeos. Su deseo de lanzar un mensaje y sacudir a su público quizá no encuentre un favor crítico amplio. Pero hay momentos para ir a lo grande.

Algunos, sin duda, no. El mayor reproche a "Digger" es que, para ser una sátira, no es particularmente graciosa. Cruise no es Peter Sellers e Iñárritu no es Stanley Kubrick. Sus esforzados intentos por alcanzar un tono similar de comedia negra pueden quedarse cortos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero "Digger" es más incisiva en el otro lado de la tragicomedia. Una provocación apasionada dirigida tanto a políticos como a espectadores, "Digger" es, en cualquier medida, un estreno poco común de un gran estudio: tan urgente como "An Inconvenient Truth" ("Una verdad incómoda"), pero mucho más operático. Para bien o para mal, este es un gran golpe muy del momento que difícilmente volverá a aparecer pronto.

En los instantes iniciales de la película, Digger Rockwell (Cruise) se despierta en su lujosa casa revestida de madera, rodeado de cornamentas, animales disecados y alfombras de oso polar. En la cama con él está su querida gata, una criatura apenas con vida, representada como una marioneta animatrónica que se parece más a Annette que a un felino real. La insinuación no es solo que Digger, un magnate petrolero, corrompe la naturaleza, sino también que está ocurriendo algo más artificial. La vista pastoral fuera de su ventana se parece más a un diorama de museo de historia natural que a un paisaje.

Mientras tanto, Digger empieza a atender llamadas de una enorme plataforma de perforación petrolera en Groenlandia. Una grieta en un glaciar y una fuga de metano desde el lecho marino preocupan a los científicos, pero Digger los engatusa carismáticamente con metáforas de béisbol. En cambio, pide más "empuje" para aumentar los barriles diarios bombeados.

El ritmo de Iñárritu, trabajando a partir de un guion escrito por él y otras cuatro personas, es típicamente frenético. Cruise se lanza al personaje, una caricatura de vaquero, con un torrente de diálogo de tipo "buen viejo". Agita con orgullo la pala con la que su abuelo inició el negocio petrolero familiar. Cerca, un reloj de pie marca ominosamente el paso del tiempo.

Emmanuel "Chivo" Lubezki, el brillante director de fotografía, filma estas escenas y otras desde abajo, otorgándole a "Digger", rodada en VistaVision, una cualidad carnavalesca y extraordinaria. Las cosas se descarrilan rápidamente cuando una plataforma de hielo apodada "Judy", cinco veces el tamaño de Washington, D.C., se desprende de Groenlandia y empieza a dirigirse hacia Europa, en lo que se prevé que cause una destrucción catastrófica.

Pronto, el presidente de Estados Unidos Compson (John Goodman), no tan distinto, y su gabinete están en la casa de Digger, necesitados de un plan. Compson lo califica como "un lío". El grupo de cerebros que lo rodea "perfora, nena, perfora" es exclusivamente masculino, blanco y decrépito.

Dilema político y científico en Digger

El drama que sigue trata más de establecer un relato que de salvar a Europa. Digger vacila entre escenas privadas con Compson y un científico llamado Ganesh (un Riz Ahmed maravillosamente preocupado), por quien Digger, contra todo pronóstico, ha tomado aprecio. En un número que roba la escena, Digger comparece ante un organismo similar a las Naciones Unidas, todos vestidos con ropa color pistache e indignados por lo que le ha hecho al planeta.

Es un foro farsesco en el que Digger presenta una defensa enfática del petróleo, "la leche materna de la Tierra", afirma. No sin lógica, pregunta si el mundo estaba realmente preparado para prescindir de él. Con el aplomo de un maestro de ceremonias, construye un buen argumento. Pero la irrupción de la realidad, en la apocalíptica segunda mitad de la película, tiene la última palabra.

Estructura teatral y mensaje de Digger

Sin embargo, hay una segunda capa que corre en paralelo. La película, tal como la vivimos es, en realidad, una obra de teatro que se está montando, nos enteramos desde temprano. Esta dimensión meta de "Digger" al principio se siente como una salida fácil, una manera de justificar los extremos intensificados del filme. Con un toque de actitud defensiva, Iñárritu a menudo ha intentado adelantarse a las críticas de sus películas con digresiones autorreflexivas. ¿Recuerdan cómo "Birdman" incluía un choque con una crítica teatral de The New York Times?

Pero la estructura de obra dentro de la obra de "Digger" abre la película a preguntas sobre el valor de la sátira y los límites de la ficción. También conduce la película a un lugar sombríamente fatal, mucho más allá del debate sobre los combustibles fósiles. Y permite que la interpretación corpórea de Cruise se estire desde la caricatura hasta algo más conmovedor. Cruise siempre ha sido mejor al retratar extremos del ego masculino ("Magnolia", "Tropic Thunder", "Eyes Wide Shut"). Su Digger sin duda se sumará a esas filas. Pero, como la película, son los momentos más silenciosos y ominosos de su actuación los que se te quedan grabados.

"Digger", un estreno de Warner Bros. tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por "lenguaje generalizado". Duración: 128 minutos. Tres estrellas de cuatro.