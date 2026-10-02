Adolescente habría sido testigo del multihomicidio en Montemorelos

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MONTERREY, NL., octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La investigación por la muerte de cinco personas en Montemorelos dio un giro tras conocerse que un menor de 14 años estuvo dentro de la casa durante los hechos y salió con vida, pese a que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, "Cindy", habría advertido su presencia.

Adolescente testigo clave en multihomicidio de Montemorelos

El adolescente, ajeno a la familia, se perfila como uno de los principales testigos para reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con una fuente cercana a la indagatoria, observó a la mujer con un arma de fuego y presenció cuando disparó contra una de las víctimas.

La información disponible no establece si el ataque que observó fue contra Leodegario Moya Garza, pareja de Tamez Rivera, o contra Christian, de 11 años, o Bruno Iván, de 10.

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El menor había participado un día antes en una rodada de vehículos RZR con un grupo de personas. La convivencia continuó en la casa de Tamez Rivera, en la calle Los Nogales, donde decidió pasar la noche.

Detalles confirmados sobre el multihomicidio en Montemorelos

Las indagatorias señalan que Moya Garza habría sido atacado mientras se encontraba en la recámara principal, mientras Christian y Bruno fueron localizados en la sala.

Después de estos hechos, Tamez Rivera habría abandonado el domicilio en un Jeep Mojave rojo acompañada de Gustavo Alan, su hijo de dos años.

Ambos fueron encontrados posteriormente en el fraccionamiento Los Fresnos, aproximadamente tres cuadras adelante. La principal línea de investigación establece que la mujer habría disparado contra el menor y después se habría quitado la vida.

Los peritajes realizados al arma localizada en el vehículo establecieron que fue utilizada en las muertes de Moya Garza y los tres niños.

Mientras tanto, el adolescente intentó salir del lugar en un RZR, pero el vehículo no encendió. Solicitó apoyo para remolcarlo y durante esas maniobras llegaron elementos policiacos.