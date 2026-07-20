Movimiento Ciudadano denuncia a Clara Brugada por desvío de recursos

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a dirigencia de Movimiento Ciudadano en la capital del país denunció, otra vez, ante la Secretaría de la Contraloría General a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el posible desvió de tres mil 300 millones de pesos que debían ser utilizados para contrarrestar los efectos de las lluvias.

En un acto celebrado en el Quiosco Morisco, Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, explicó que el 13 de mayo la mandataria capitalina anunció una inversión histórica para obras de drenaje que ayudarían a evitar inundaciones; sin embargo, dijo, esto se quedó en relato.

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"Desde ese anuncio, la Ciudad se ha inundado una y otra vez. En sólo tres de los principales episodios de lluvia de este año, se documentaron, al menos, 86 inundaciones. El 28 de junio, siete alcaldías bajo alerta roja. El 8 de julio, 21.2 millones de metros cúbicos de agua cayeron sobre la capital. El 13 de julio, otra vez, 12 millones de metros cúbicos y el propio Gobierno reconoció que sólo pudo atender el 23% de los encharcamientos reportados... si la Ciudad se inunda cada que llueve, entonces la ciudad no funciona, y los responsables son los que llevan ya por lo menos tres décadas gobernándola y no han sabido planear el futuro", comentó.Indicó que las lluvias no sólo han dejado inundaciones, sino daños materiales en viviendas, bienes, y han colapsado el transporte público, por lo que no se ha visto la inversión anunciada."Apenas la semana pasada la Jefa de Gobierno volvió a anunciar otros miles de millones de pesos que ya sumarían siete mil millones de pesos para obras en Iztapalapa, qué bueno porque se necesita muchísima inversión, pero que primero aclaren en qué se invirtieron los tres mil 360 millones que habló desde mayo, porque la pregunta es muy simple y se la hacemos directamente jefa de gobierno, ¿dónde están los tres mil 360 millones de pesos que usted anunció? ¿Dónde están esas 318 obras?", aseveró Chertorivski.Y añadió: "Porque aquí hay sólo dos posibilidades; la primera, el dinero sí se gastó y pues la obra claramente no sirve y no mitigó nada, eso es un fracaso de planeación, es un fracaso de ejecución que la gente en esta Ciudad ya pagamos con nuestros impuestos; lo segundo, que el dinero no se ejerció y si eso pasó, pues ahí hay un desvío de recursos públicos. Ninguna de las dos alternativas es aceptable".Al respecto, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en la Ciudad, Alejandro Piña, señaló que el movimiento chilango está unido y son la alternativa para enfrentar a Morena."A nosotros no nos informan lo que pasa en la Ciudad: lo vemos, lo pisamos, lo vivimos todos los días en la calle. Por eso sabemos exactamente qué corregir, y por eso no nos van a callar", comentó.