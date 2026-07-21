Joven rescata a perrito llevado por la corriente

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CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las fuertes lluvias que azotaron Nogales, Sonora, un joven se volvió viral al rescatar a un perro que era arrastrado por la intensa corriente de agua.

Con gran precisión y agilidad, el ciudadano utilizó un lazo estilo vaquero para poner a salvo al animal. El hecho, captado en video por testigos y difundido masivamente en redes sociales, muestra el momento exacto en el que el canino avanza sin control debido a la fuerza del caudal de lodo (según se observa en las imágenes de la grabación viral).

Al percatarse de la situación de riesgo, el civil intervino rápidamente desde una zona segura. Utilizando la cuerda, logró enganchar al canino y sacarlo del agua en un acto heroico.

Respecto a los eventos que involucran material gráfico en plataformas digitales, los reportes de las redes sociales constatan que la oportuna maniobra impidió que la mascota sumara otra desgracia a los daños severos registrados en la región fronteriza.

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De acuerdo con los informes del Gobierno del Estado de Sonora, las intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana dejaron una persona muerta, viviendas inundadas, vehículos arrastrados y daños en vialidades e infraestructura de al menos seis municipios del estado fronterizo.