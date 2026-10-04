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Jóvenes de EU surten armas a cárteles: NYT

Por El Universal

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes de EU surten armas a cárteles: NYT
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      Ciudad de México.- Adolescentes estadounidenses consiguen y venden armas para los cárteles mexicanos, según una investigación del "The New York Times".

      El medio añade que, según funcionarios estadounidenses y expertos en narcotráfico que siguen de cerca esta tendencia, los adolescentes forman parte de una creciente red de estudiantes y jóvenes adultos estadounidenses que ayudan a armar a algunos de los cárteles de México.

      El "Times" entrevistó a cuatro traficantes de armas de entre 16 y 19 años —todos estudiantes o exalumnos de secundaria en el oeste de Phoenix—, que permitieron observar cómo compran armas de fuego y las venden al mejor postor. Algunos dijeron que su grupo ha adquirido un apodo entre su clientela: Los Chicos Fénix.

      Según los adolescentes, consiguen armas como pistolas y rifles de alto calibre, y las venden casi exclusivamente a miembros de los cárteles radicados en Estados Unidos.

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      En el reporte, de Paulina Villegas, se menciona que los jóvenes no son leales a ningún grupo criminal en particular; en cambio, afirman que su motivación es ganar dinero, obtener estatus y sentir que pertenecen a un grupo. A veces, dijeron, roban las armas y luego las revenden. "Lo que hagan y a quién maten no me importa, siempre y cuando gane mi dinero. Estoy seguro de que no son inocentes", dijo "El Flaco", de 18 años.

      "Para los jóvenes, lamentablemente, esta es una oportunidad para ganar dinero fácil, al igual que lo sería para cometer otros tipos de delitos", declaró AJ Gibes, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), al medio.

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