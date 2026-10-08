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La CNB apoyará en la indagatoria en Nayarit

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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La CNB apoyará en la indagatoria en Nayarit
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CNB) informó que envió un equipo especializado para apoyar en las labores de búsqueda y procesamiento del predio en el estado de Nayarit donde el 3 de octubre se encontró, según la Fiscalía estatal, un "centro de exterminio por incineración".

      "A través de su personal en la entidad, da seguimiento a las diligencias y ha enviado un equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento riguroso y ágil del predio, en coordinación con las autoridades competentes", manifestó el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

      Asimismo, la CNB enfatizó en que el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar el número y la identidad de las víctimas, están a cargo de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, aunque mostró su disposición de colaborar en los trabajos que se requieran.

      El predio, según la Comisión Nacional de Búsqueda, está ubicado en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit, que además está vinculado con la desaparición de personas, por lo que, afirmó, se mantiene comunicación constante con la Fiscalía estatal para coadyuvar en las labores correspondientes.

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