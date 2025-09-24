"Quienes difaman tendrán que responder", dice hijo de AMLO

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió que enfrenta "acusaciones falsas", luego de que se diera a conocer que el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, entre otros.

A través de redes sociales, José Ramón expresó que estas acusaciones tienen el propósito de intentar "ensuciar su nombre", por lo que, recordó, su "reputación" se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y agregó que estos señalamientos no lo definen.

"Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá. Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder", escribió.

Döring amplía denuncia ante la FGR

El pasado 23 de septiembre se hizo pública la denuncia ampliada del panista Federico Döring ante la FGR, donde incluye a José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, ambos hijos del expresidente morenista y a Salvador Camargo Viveros.

Estos nombres se suman al del secretario de Organización de Morena Andrés Manuel López Beltrán, y otros funcionarios, por la presunta comisión de delitos relacionados con el huachicol fiscal interpuesta el pasado 27 de agosto ante la FGR.

En la primer denuncia, Döring señaló además a los morenistas:

· Tania Contreras López

· Juan Carlos Madero Larios

· Américo Villarreal Anaya

· Javier Valdez Perales

· Jorge Luis Beas Gamez

· Horacio Eduardo Olivares

· Ricardo Peralta

En su denuncia ampliada junto al diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, acusan diversos delitos como conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito en agravio de la sociedad.