La felicidad en los animales

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Quienes convivimos con animalitos aprendemos a reconocer sus expresiones de miedo, amor, bienestar, enojo o alegría...Pero oficialmente la Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal, firmada el 19 de abril de 2024, por científicos y filósofos, establece que todos los mamíferos y aves (probablemente también peces, reptiles y muchos invertebrados) son sensibles; conscientes, guardando vivencias en su memoria; cada animal construye y recuerda su historia de vida, desarrollando una personalidad única, es un individuo.

? Ya en la declaración de Cambridge del 2012, neurocientíficos de todo el mundo demostraron que las mismas áreas cerebrales, en humanos y animales, producían emociones y sentimientos similares.

De hecho, nuestras emociones, tan delicadas, intensas y profundas, aparecieron y evolucionaron muchos millones de años atrás, en nuestros antiguos antepasados animales, mamíferos y primates, mucho antes que siquiera aparecieran los primeros homínidos bípedos.

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No obstante, durante siglos las sociedades y religiones humanas no aceptaban que emociones tan significativas, aparentemente tan espirituales o divinas, pudieran existir también en las "bestias útiles", desprovistas de alma como llamaban despectivamente a los animales. Incluso sociedades recientes, aparentemente fundadas en amor y bondad, justificaban así crueldades y matanzas infligidas a tantos animales explotados como posesiones. Frases "viven como animales" "solo como un perro" "comportarse como bestias "... grafican claramente la situación. Cuantas vilezas y sufrimientos hicimos a seres que nunca supieron porque los torturábamos así.

Es triste como a tantos lideres religiosos les funcionó el discurso halagador asegurando que los seguidores de su fe eran superiores a todas las demás especies, elegidos por los dioses, con derecho de hacer del mundo lo que les viniera en gana. En el mundo académico estaba prohibido pensar que pudieran tener emociones humanas a eso se le llamaba antropomorfizar y se consideraba anticientífico. Sin embargo, se demostró que las mismas áreas cerebrales, hormonas y neurotransmisores producen las mismas emociones y sentimientos en humanos y otros mamíferos.

En muchos países subdesarrollados donde las leyes se acomodan a las necesidades políticas o sociales, las instituciones encargadas de la protección ecológica o de bienestar animal mantienen un perfil bajo, se burocratizan olvidando sus funciones generando una total impunidad ante delitos contra el bienestar animal. A quienes conocemos y admiramos la naturaleza, nos causa una enorme satisfacción rescatar animalitos de sus problemas y desgracias, generalmente ocasionados por prejuicios, falsas creencias o por pura crueldad humana.

? Los animales principalmente se comunican con posturas, aunque entienden tonos de voz y palabras, no se les debe confundir hablándoles frases complejas. Aquí muestra una invitación a jugar.

Todo animal tiene derecho a estar:

1.- Libre de hambre, sed y desnutrición: acceso a agua fresca siempre. Dieta variada, rica en nutrientes y que le motive consumirla. Una dieta solo de croquetas no es adecuada, no son maquinas que funcionan siempre con el mismo combustible. Perros y gatos sufren problemas digestivos, de hígado y riñón por las dietas inadecuadas, croquetas de baja calidad, negligencia de sus dueños y autoridades.

2.- Libre de temor y angustia. Un animalito debe vivir en un entorno tranquilo, adecuado, cómodo y libre de violencia, ruidos o amenazas.

3.- Libre de molestias e incomodidades. Su lugar de descanso no debe estar expuesto a lluvia, exceso de calor o frío. Las pequeñas casas de caricaturas, tan populares para quien no sabe de biología, son verdaderos hornos bajo el sol donde apenas cabe el perrito; mejor un colchón en el piso dentro de la casa con salida al patio.

4.- Libre de dolor, lesiones o enfermedad. Muchos veterinarios son muy caros y pueden ocasionar abandono o descuido. Evite gastos innecesarios; en EU y otros países existen consultas por Internet, muy baratas (de 3 a 5 US$), claro sin garantía. Son buenas para prevención o diagnóstico preliminar. Si un perro tiene dolor, se debe ser empático con su conducta o lenguaje corporal. Los animalitos de la calle sufren terriblemente, buscando refugio y arreglándoselas cada día por conseguir comida. Deberíamos ayudar a las perritas de la calle esterilizándolas, o en caso de ya estar preñadas, proporcionándoles agua, alimento y refugio temporal.

5.- Libre para manifestar su comportamiento natural. Los perritos descienden de los lobos, animales muy sociales que viven en manada, por eso la facilidad para incorporarse a una familia humana. Poseen un fuerte instinto de pertenencia y lealtad, hacia los integrantes de la familia. Su comportamiento agresivo con extraños o de defensa, está diseñado para enfrentar a osos o leones, entendiéndose que todos los integrantes de la familia combaten fielmente a sus enemigos.

Un perro está instintivamente preparado para adaptarse a vivir en una manada como cazador activo, puede recorrer decenas de kilómetros diariamente explorando en busca de presas. Permanecer por semanas en una casa o salir con una correa guiado por persona sedentaria y controladora lo hace susceptible al estrés.

? Buscando fomentar los derechos animales se elaboraron las cinco libertades mínimas que debe disfrutar cada animalito. Todo niño debería conocer los derechos de los animales pues automáticamente reconocerá también sus propios derechos, protegiéndose de abusos.

En ciudades sin espacio libre para correr caen en depresión o neurosis, comienzan a morder cosas, lamerse demasiado, señales de falta de desarrollo emocional, que puede catalogarse como maltrato. El juego es fundamental, todos los mamíferos juegan, practicando coordinación y movimientos muy útiles en su vida silvestre. Entender las emociones animales es entendernos a nosotros mismos y a los demás.

? Nuestras emociones evolucionaron de los antepasados primates, las de los perros evolucionaron en las manadas de sus ancestros lobos.