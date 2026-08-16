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La visa no define a una persona: CS

La presidenta Sheinbaum defiende a López Beltrán

Por El Universal

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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La visa no define a una persona: CS
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      Tampico, Tamps.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que "una visa no define a una persona", luego de que Estados Unidos quitara dicho documento a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

      Durante la inauguración del Hospital General del ISSSTE Tampico, indicó que, para ser funcionario de la transformación, lo fundamental es tener convicción en el país y en la soberanía nacional.

      "Porque para ser el servidor público en la transformación, lo más importante es la convicción", comentó Sheinbaum.

      La mandataria federal destacó que también se necesita reconocer la historia de México y la lucha del pueblo mexicano, al tiempo que minimizó la relevancia de contar con una visa para ingresar a otro país.

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      "Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México. En saber que una visa no define una persona", dijo.

      Agregó que este documento sólo permite entrar a un país extranjero y contrastó la condición con lo que, dijo, representa la convicción de servir en México.

      "Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda", declaró.

      Ante asistentes al evento, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que en México no existe una autoridad por encima de la ciudadanía. "En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México", concluyó.

      Sus declaraciones se dan después de que López Beltrán denunciara que Estados Unidos canceló su visa de ingreso a ese país por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

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        Sheinbaum inauguró el Hospital General del ISSSTE en Tampico y habló sobre la soberanía nacional y la historia de México en contexto de la cancelación de visa.