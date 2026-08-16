Landau pide evitar un "drama político"

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Ciudad de México.- En medio de los reclamos de Andrés Manuel López Beltrán por la cancelación de su visa, el gobierno y la Embajada de Estados Unidos en México aclararon que esa nación cancelará cualquier visa cuando "existan razones para hacerlo" y apuntaron que el otorgamiento del documento "es un privilegio, no un derecho".

Así, también en el marco del enojo de Morena por la decisión estadounidense de retirarle el visado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó al tema y llamó a evitar que "el drama político" afecte la relación estratégica entre México y la Unión Americana.

Desde temprano, la embajada a cargo de Ronald Johnson fijó posicionamiento sobre este tema. Enfatizó mediante un mensaje en la red social X que se cancela cualquier visa cuando existan motivos para hacerlo, sin importar a quién pertenezca. Tampoco importa dónde viva el propietario ni su ideología política.

"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas", afirmó la sede diplomática estadounidense.

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Además, junto con el mensaje, la embajada compartió un video del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cual recalca que las visas son un privilegio.

"Nadie tiene derecho a una visa. Es el permiso de entrar a nuestro país como visitante, sea turista, estudiante, periodista, lo que sea. Pero si haces acciones contra los intereses nacionales de Estados Unidos, te quitaremos la visa", explicó el funcionario estadounidense.

Horas antes, Christopher Landau reaccionó al tema de quitar visas e, incluso, en tono sarcástico habría referido la reacción virulenta de Andy López y de funcionarios y políticos de Morena:

"¿Estás disfrutando del espectáculo? Rellena tus palomitas. Te va a encantar la siguiente parte", en clara alusión a la cancelación de la visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.