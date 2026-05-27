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Lanzan campaña para prevenir trata

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Lanzan campaña para prevenir trata
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Fundación Freedom presentó la campaña "Juguemos en Equipo contra la Trata", para visibilizar y prevenir la trata y explotación sexual infantil, crímenes que aumentan en eventos deportivos masivos. En menos de dos semanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, donde se estima la llegada de 6 millones de turistas este verano.

      "México es uno de los principales destinos a nivel mundial para la explotación sexual infantil en contextos de viajes y turismo. En eventos deportivos masivos aumenta la demanda de servicios sexuales derivados de la explotación de niñas, niños y adolescentes. La violencia doméstica y sexual también aumenta en los hogares cuando juega el equipo local", advierte la campaña.

      Dicha organización informó que los incidentes de violencia doméstica aumentan un 26% cuando juega el equipo nacional, un 38% si pierde y un 11% al día siguiente, independientemente del resultado. Además, en México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años. Actualmente, 1.7 millones de niñas y niños sufren esclavitud sexual en el mundo.

      Por otro lado, de cada mil casos de abuso sexual infantil, sólo 100 son denunciados.

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