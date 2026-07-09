Las lluvias inundan calles de la CDMX

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Ciudad de México.- La fuerte lluvia que se registró la tarde y noche de este miércoles causó encharcamientos y afectaciones en varios puntos de la Ciudad de México, particularmente en zonas de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se activó la alerta roja, así como en el Centro Histórico.

Las principales afectaciones se registraron sobre Anillo Periférico Oriente, así como otro en Paseo de la Reforma y Bucareli, donde la acumulación de agua complicó la movilidad.

También se reportaron encharcamientos en la avenida Patriotismo, a la altura de Tintoreto; en el bajopuente de Viaducto Miguel Alemán y Doctor José María Vértiz; en la calle Agua y Rocío, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, y en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc se formó un espejo de agua que invadió dos carriles de circulación con dirección al poniente, por lo que policías de Tránsito implementaron un dispositivo de movilidad para agilizar el paso de los vehículos y prevenir accidentes.

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En el bajopuente de avenida Chapultepec a la altura de Florencia, también se registró un encharcamiento, dejando solo el paso libre de autos en un carril. En el Circuito Interior a la altura de la Avenida Insurgentes también registró afectaciones.

Las lluvias también ocasionaron inundaciones en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, donde oficinas, elevadores y el estacionamiento subterráneo resultaron afectados. Trabajadores utilizaron bombas, escobas y jaladores para retirar el agua y permitir el acceso a las distintas áreas del recinto.

Asimismo, se reportó la inundación del Deportivo Los Galeana y afectaciones viales en Calzada de Tlalpan y Periférico por la acumulación de agua.