logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Las locomotoras usadas, "factibles", justifica autoridad

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Tras hacer una evaluación de riesgos en seguridad, comercial y financiero, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec avaló y consideró "factible" la compra de locomotoras usadas para pasajeros y carga.

      Esto, previo al accidente en la Línea Z del 28 de diciembre de 2025, que dejó como saldo 14 pasajeros muertos y cerca de 100 heridos.

      En el documento "Estudio de Costo Beneficio", cuya copia posee EL UNIVERSAL, se indica que se realizó un análisis para revisar la pertinencia de adquirir locomotoras usadas frente a nuevas. En el estudio se destaca que, desde hace una década, EU se ha inclinado por la reconstrucción de locomotoras dado que una usada cuesta aproximadamente la mitad del costo de una nueva, y que el tiempo de fabricación puede llevar entre dos y tres años.

      El documento resalta que el costo de una locomotora nueva es de 4.6 millones de dólares, mientras que el de una reconstruida es de 2.5 millones de dólares. Además, se indica que las locomotoras que el Tren Interoceánico tenía en ese momento habían "demostrado su confiabilidad" y que no se había comprometido la eficacia operativa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "En resumen, derivado de la evaluación de los riesgos en seguridad, operativos, comerciales, y financieros para la entidad, así como el análisis financiero, se considera factible la adquisición de locomotoras usadas", se señala.

      Se entregaba en menos tiempo

      En la página cinco se destaca que otro factor que el Tren Interoceánico tuvo en cuenta para la compra de locomotoras es el tiempo de entrega, puesto que mientras un equipo nuevo, dependiendo la disponibilidad, tiene un tiempo de entrega de dos a tres años, el de un equipo reconstruido es de entre cuatro y cinco meses.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec
        FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec

        FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec

        SLP

        PULSO

        El INAH reservó copia del pago de más de un millón 300 mil pesos por el uso del Castillo durante la cena FIFA.

        PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel
        PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel

        PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel

        SLP

        El Universal

        El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó apoyo a Ruffo Appel y llamó a respetar el Estado de derecho.

        Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac
        Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac

        Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac

        SLP

        EFE

        La Fiscalía capitalina informó que Iván N y Eduardo N enfrentarán juicio por narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos exclusivos.

        Artículo 19 exige protección para periodista cubano en México
        Artículo 19 exige protección para periodista cubano en México

        Artículo 19 exige protección para periodista cubano en México

        SLP

        El Universal

        La solicitud de asilo del periodista lleva siete meses en trámite, lo que agrava su riesgo.