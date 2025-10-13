logo pulso
Liberan a esposa e hijo de "Lord Pádel"; siguen procesados

El juez determina falta de pruebas en el caso

Por El Universal

Octubre 13, 2025 11:00 a.m.
A
Liberan a esposa e hijo de Lord Pádel; siguen procesados

Karla "N" y Germán "N", esposa e hijo de Alejandro Germán "N", conocido como "Lord Pádel", recuperaron su libertad luego de que un juez de control del Estado de México determinara que los argumentos de la Fiscalía no contaban con pruebas suficientes para sostener la medida de prisión preventiva que enfrentaban.

En una audiencia que se prolongó por más de cinco horas, realizada en los juzgados de control de Tlalnepantla, ubicados en el Centro Penitenciario de Barrientos, la Fiscalía del Estado de México solicitó mantener la prisión preventiva, argumentando que de quedar en libertad la víctima y el testigo podrían estar en riesgo.

El juez cambió la medida cautelar, por lo que Karla "N" y Germán "N" llevarán a cabo su proceso en libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas con la agresión contra un instructor de pádel.

Por estos hechos, German N, conocido como Lord Pádel, emitió un amparo federal para evitar su detención, al igual que su compañero Othón "N". Ambos fueron puestos en libertad el 18 de agosto luego de que se realizó su detención en el Aeropuerto de Cancún.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hechos por los que se les imputa el delito de homicidio en grado de tentativa ocurrieron el pasado 19 de julio, durante un Campeonato de Pádel, que se realizó en el Club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza.

En el encuentro deportivo, Alejandro Germán "N" golpeó a su contrincante Israel "N", por diferencias en la competencia.

A la agresión se sumaron presuntos integrantes de seguridad privada de Alejandro Germán, así como su socio Othón, su hijo y su esposa, de acuerdo a las imágenes de videos que circularon a través de las redes sociales, donde se pudo escuchar presuntas amenazas de muerte de Alejandro Germán "N" contra Israel "N".

En declaraciones públicas, Israel "N", informó que las agresiones de las que fue sujeto le impedirán laborar como profesor, carrera que desempeña, lo que afecta su principal fuente de ingresos.

