Lineamientos fomentan la censura: Molina
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Ciudad de México.- La magistrada en retiro María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, analiza con preocupación los nuevos lineamientos federales para los derechos de las audiencias, calificándolos como un mecanismo de control estatal que fomenta la censura y la autocensura.
En entrevista, como parte del debate sobre el derecho de las audiencias convocado por El Universal, la también catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las disposiciones contienen una carga importante de ambigüedad y discrecionalidad, lo que permitirá al gobierno decidir qué información es verdadera.
Molina de la Puente afirma que lo anterior "atenta contra el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales".
"En lo personal, me parece que es algo muy preocupante que el Estado intente administrar el derecho a la libertad de expresión, tanto en la forma y el contenido que se ofrece o que se puede expresar, como en aquella información que se puede recibir. Creo que la línea entre eso y la censura es muy delgada en el contexto que estamos viviendo en México. Sí resulta preocupante", dice.
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Asimismo, augura una ola de recursos contra los lineamientos, pero advierte que derivado de la reciente reforma judicial "se ha mermado drásticamente la independencia de los jueces de distrito y de la Suprema Corte".
Asegura que debido a esto y a la supermayoría oficialista en el Congreso, las acciones de inconstitucionalidad "no pasarán", y las impugnaciones por la vía del amparo serán difíciles de ganar.
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