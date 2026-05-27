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Mantienen cierres viales y tránsito lento por lluvias

Autoridades reportan afectaciones en puentes y desniveles de la capital potosina

Por Redacción

Mayo 27, 2026 07:03 a.m.
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Mantienen cierres viales y tránsito lento por lluvias
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      Las lluvias registradas durante la madrugada y primeras horas de este miércoles continúan generando afectaciones viales en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, de acuerdo con el más reciente reporte emitido a las 06:00 horas.

      Entre las vialidades cerradas se encuentran el Puente Manuel José Othón, el Puente Naranja en el carril de Soledad de Graciano Sánchez hacia San Luis Potosí y el bulevar Jacobo Payán.

      Asimismo, autoridades reportaron tránsito lento sobre Río Santiago debido a encharcamientos, aunque la circulación permanece abierta.

      Por otra parte, los desniveles Himalaya, Plaza San Luis, Glorieta Real Inn y Glorieta González Bocanegra fueron reportados como transitables, al igual que el Puente de PEMEX y el Nuevo Libramiento en la entrada a Presa San José.

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