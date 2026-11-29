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CIUDAD DE MÉXICO.- Las lluvias registradas desde la tarde del viernes y durante la madrugada de este sábado dejaron una precipitación acumulada de más de 44.6 millones de metros cúbicos de agua en la Ciudad de México, con las mayores concentraciones en la alcaldía Tlalpan, donde estaciones meteorológicas reportaron hasta 50 milímetros, informó el Gobierno capitalino.

De acuerdo con el corte de las 07:00 horas de este 28 de noviembre, la estación Ajusco registró la mayor precipitación, con 50 milímetros, seguida de San Miguel Topilejo, con 46.25; Villa Carmela, con 45.75; Bosque de Tlalpan y Alta Tensión Ajusco, con 44 milímetros cada una; La Joya, con 43.5, y Planta Abasolo, con 43.25 milímetros.

También destacó la lluvia registrada en el Estadio Azteca, en Coyoacán, donde se acumularon 41.25 milímetros. Ante las afectaciones, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene desplegados 182 elementos y 55 equipos especializados para atender emergencias y encharcamientos en distintos puntos de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que atendió ocho encharcamientos en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Entre los puntos intervenidos estuvieron Paseo de la Reforma, a la altura de Ignacio Ramírez, en la colonia Tabacalera, y calzada Ignacio Zaragoza, en el cruce con Javier Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental.

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Alrededor de las 19:00 horas del viernes se alcanzaron niveles elevados en el drenaje profundo, los cuales comenzaron a descender a partir de las 21:30 horas. Además, los niveles de presas, lagunas y cauces se mantienen estables y, tras recorridos de supervisión, no se reportaron afectaciones a viviendas.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió durante las últimas 24 horas 22 seccionamientos de árboles, 16 incendios, 12 fugas de gas, 12 choques y ocho cortocircuitos.

Sin embargo, las precipitaciones continuarán. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja por lluvias fuertes durante la mañana, tarde y noche de este sábado, así como la madrugada del domingo 29 de noviembre, en las 16 alcaldías.