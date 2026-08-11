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Localizan laboratorio de drogas en Sombrerete

Por El Universal

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Localizan laboratorio de drogas en Sombrerete
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      Zacatecas.- En Sombrerete, Zacatecas, durante los patrullajes de vigilancia que realizaban la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se localizó un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas, así como un campamento empleado por la delincuencia organizada, mismos que fueron inhabilitados.

      Este hallazgo se efectuó durante los patrullajes de la Operación Tornado. En los patrullajes de disuasión, personal del Ejército, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) detectó un predio de dos hectáreas, en el que se ubicaron cuatro zonas acondicionadas como "cocinas" a campo abierto para el posible procesamiento de sustancias ilícitas.

      En el lugar fueron decomisados 20 reactores, 260 tanques de gas LP, 217 costales con la leyenda de sosa cáustica con un peso de cinco mil 425 kilogramos, además de nueve tambos con una sustancia granulada con las características de plomo equivalente a 360 kilos.

      Así como 40 contenedores con ocho mil 200 litros de precursores químicos, y otros cuatro contenedores más con 300 kilos de precursores químicos sólidos, aunado a 12 tanques que contenían cuatro mil 500 litros de formol. También decomisaron tres motobombas, siete bombas sumergibles, una báscula, un montacargas y cuatro áreas de deshechos químicos.

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