"Logros son insuficientes"

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Ciudad de México.- Tras 10 días de paro y protestas y a unas horas de arrancar el Mundial de Futbol, la CNTE logró que el gobierno federal les ofreciera una reforma educativa que incluye la desaparición de la Usicamm, órgano que se encarga de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes en el sistema educativo, para iniciar una nueva relación de trabajo entre los docentes y el Estado donde prevalezcan sus derechos laborales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que también se ofreció la creación de la aseguradora pública para pensiones del magisterio disidente y fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE.

"Siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo seguiremos estando. Buscamos dialogar y llegar a acuerdos", resaltó Rodríguez.

Luego de seis horas de mantener una mesa de negociación con autoridades federales, los integrantes de la CNTE indicaron que lograron ofrecimientos, pero insuficientes.

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Al salir de la mesa, los docentes advirtieron que "accionarían" actividades en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol este 11 de junio si no tenían solución a sus demandas.

Eva Hinojosa, secretaria de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, comentó que, en el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el director del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario de Educación, Mario Delgado, ratificaron las demandas principales como la abrogación de la reforma educativa Peña-Peña y la de la Ley del ISSSTE 2007.

"¡No es suficiente!", gritaron algunos docentes a los líderes de la CNTE., quienes no aceptaron preguntas de la prensa y huyeron de los docentes enojados por la falta de acuerdos concretos.