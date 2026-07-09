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Los militares abatieron en Sinaloa a "El Texas"

Por EFE

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Los militares abatieron en Sinaloa a "El Texas"
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      Ciudad de México.- Militares abatieron a un cabecilla de la organización delictiva ´Los Chapitos´ en Culiacán, además de arrestar a otras cuatro personas.

      En un mensaje en redes sociales este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó también del decomiso en el operativo de droga, armas largas y granadas.

      El funcionario apunto que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de ´Los Chapitos´, facción del Cartel del Sinaloa.

      Durante la operación, explicó García Harfuch, "el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ´N´, alias ´Texas´, identificado como jefe en Culiacán, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

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      Además, dijo, fueron arrestadas otras cuatro personas y en la operación se decomisaron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

      El lunes, el Gabinete de Seguridad federal de México informó que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos el domingo en los municipio de Mazatlán y El Rosario, en Sinaloa.

      Los enfrentamientos se dieron en un contexto de recrudecimiento de los operativos realizados por la Armada y las fuerzas de seguridad en esta región.

      Sinaloa vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa, y su gobernador, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por EU hace unos meses de colaborar con el grupo criminal Los Chapitos.

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