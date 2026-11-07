Los Rocha también tienen su propio clan

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Ciudad de México.- Los hijos de Rubén Rocha Moya y sus cercanos han ganado unos 94 millones de pesos mientras su padre ha ostentado cargos de poder en Sinaloa. Sea con empresas que están directamente a nombre de los vástagos, o a través de una red de personas, los Rocha Ruiz y su grupo se han beneficiado del erario desde hace más de 15 años, y cuando el papá llegó a la cabecera del gobierno estatal, el privilegio continuó.

En mayo de 2009, los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa, y sólo ocho meses después de haberse creado obtuvo el primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por un monto de 292 mil pesos. El contrato fue para realizar un estudio de construcción de un tramo carretero, y el padre de los nuevos empresarios era el influyente jefe de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.

Al año siguiente, los hijos de Rocha Moya recibieron otros contratos que sumaron un millón 403 mil pesos.

De enero de 2010 hasta mediados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones de pesos en contratos con el gobierno del estado y varios municipios.

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Pero Chocosa no es la única empresa de los Rocha Ruiz. Entre 2003 y 2016, los tres hijos hombres del gobernador con licencia fundaron, al menos, nueve compañías, en las que comparten acciones entre hermanos y amigos.

Con sus empresas, los Rocha Ruiz han incursionado en la construcción, comercialización, los servicios financieros, producción de productos agropecuarios, estudios de mercado y hasta la compra y venta y cría de ganado bovino, según consta en las actas constitutivas de las compañías.

Una de ellas, Grupo Rofcar, fundada por José Jesús, el hijo menor, empezó a recibir contratos públicos del gobierno de Sinaloa apenas dos meses después de que su padre asumiera la gubernatura.

Los contratos públicos también beneficiaron a los socios de Rocha Ruiz en Grupo Rofcar: José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda.

A finales de mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa presentó una propuesta de exhorto ante el Sistema Estatal Anticorrupción para investigar los contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la solicitud no prosperó porque los representantes de las instituciones anticorrupción se negaron a someterla a votación.