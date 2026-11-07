Los trabajadores del PJF, en paro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Al grito de "¡evaluación a los del acordeón!", trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volvieron a salir a las calles del país. Ahora para protestar contra el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Desde la madrugada de este viernes, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y del Sindicato Renovación realizaron un paro de labores en estados del centro, norte y sur del país para manifestar su rechazo a la nueva evaluación, porque consideran que pone en riesgo su estabilidad laboral, compromete sus puestos de trabajo y carece de criterios objetivos.

En la Ciudad de México, el personal de distintos juzgados y tribunales bloqueó por varias horas los edificios del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, avenida Revolución, Periférico Sur (Las Flores) y Ajusco. Lo mismo ocurrió en diversos estados del país.

En Torreón, Coahuila, pararon labores a las 13:00 horas y se reunieron a las afueras del edificio sede, donde obstruyeron un carril del bulevar Independencia. La protesta se replicó en otras oficinas del Poder Judicial en la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Monterrey, Nuevo León, desde temprano los trabajadores se movilizaron con cierres parciales y totales sobre la avenida Constitución, además de afectaciones a automovilistas que transitaban por la zona.

Como parte de las acciones, los accesos al edificio del Poder Judicial permanecieron cerrados, impidiendo el ingreso de trabajadores y usuarios.

En La Paz, Baja California Sur, al menos 300 trabajadores se sumaron al paro nacional de labores en rechazo a nuevos lineamientos de evaluación que —aseguran— ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían provocar la pérdida de sus plazas de base.

En Tabasco, la protesta congregó a mil 200 trabajadores del Décimo Circuito. "Si es necesario colapsar y cerrar calles o avenidas lo vamos a hacer. Vamos a salir a defender nuestros derechos, a cerrar calles, a cerrar avenidas, a cerrar instituciones, a cerrar todo el Poder Judicial de la Federación", afirmó José Felipe Ochoa Landero, representante sindical.

La protesta se replicó en Jalisco, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Puebla, Yucatán, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.