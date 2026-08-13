Reelección de Trump. un riesgo para SLP: Marín

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La reelección de Donald Trump genera temores de más frenos a inversiones para el estado y en el país, como ocurrió con la cancelación de la planta de Ford, advirtió Rosario Marín, extesorera del gobierno de Estados Unidos, mexicana de origen, fue la primera persona no nacida en Estados Unidos en ocupar ese cargo.

Rosario Marín advierte impacto global de incertidumbre económica

En entrevista, la exfuncionaria dijo que el freno o contención a las inversiones ocurren en todo el planeta y no solo en San Luis Potosí o en México.

Rosario Marín fue entrevistada en la víspera de la Feria de la Proveeduría de San Luis Potosí,

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La colaboradora del gobierno de George W. Bush, recordó que las expectativas de crecimiento se basan en la certeza, y cuando se genera incertidumbre, lo que hacen los empresarios es protegerse y detener inversiones, lo peor que le puede sucederle a la economía de un país.

Impacto de políticas de Trump en la industria automotriz y consumidores

Precisó que si hay claridad en los escenarios económicos y si existe la percepción de que hay buenas oportunidades, los inversionistas tomarán ciertos riesgos, pero si hay una incertidumbre como la que ha causado Trump, muchas empresas que querían crecer solo se van a mantener y se debe advertir que eso ocurre a nivel mundial.

Advirtió que los grandes perdedores de las políticas de Donald Trump, son los propios consumidores de Estados Unidos, porque los aranceles les pegan directamente a ellos.

Por lo que se refiere a los casos de General Motors y el retiro de la inversión de Ford Motor Company, recordó que por los problemas de inversión y de aranceles, hoy resulta mucho más caro comprar un carro en Estados Unidos.

"Hay decisiones que ya están causando daño que no podrá reponerse por generaciones", indicó.

Puso como ejemplo que la industria automotriz que está tomando decisiones que cuestan mucho dinero, que incluyen en ocasiones el retiro de la inversión o simplemente no crecer, después de tomar decisiones difíciles como Ford en San Luis, por el hecho de que se veían amenazados.