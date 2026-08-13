Policía de la Capital atiende dos casos de violencia contra mujeres

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La Policía de la Capital atendió dos reportes de violencia contra mujeres en distintos puntos de San Luis Potosí, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

El primer caso fue reportado mediante una llamada de auxilio al C4 Municipal desde la colonia Imperio Azteca. Una mujer de 30 años señaló que había sido agredida físicamente por su pareja, un hombre de 36 años, después de una discusión.

De acuerdo con el reporte, la afectada presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.

En una segunda intervención, agentes municipales acudieron a Plaza El Dorado, donde una mujer denunció haber sido agredida por su expareja dentro del centro comercial.

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La afectada relató que, después de dos semanas de presunto hostigamiento, el hombre de 43 años la interceptó y comenzó a agredirla física y verbalmente.

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La corporación municipal no informó en su publicación si los señalados fueron detenidos ni si las víctimas presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado.