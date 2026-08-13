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Nacional

Suprema Corte avala Pensiones del Bienestar

Al nuevo fondo irán las cuentas individuales no reclamadas

Por El Universal

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Suprema Corte avala Pensiones del Bienestar
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que los ahorros para el retiro pertenecen a las y los trabajadores, luego de que el pleno validó la constitucionalidad de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

      En su intervención, señaló que dicho Fondo tiene como objetivo garantizar a las personas trabajadoras el acceso a una pensión digna y que el derecho a recuperar los ahorros no desaparece con el paso del tiempo.

      "Las normas impugnadas no implican un decomiso, confiscación o privación de los recursos depositados en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y de vejez, ya que su devolución es posible exigirla en todo momento dada su imprescriptibilidad", enfatizó.

      Con su voto a favor, Esquivel Mossa se pronunció por la protección del derecho a la seguridad social y por garantizar que las personas trabajadoras tengan una vejez digna, preservando el patrimonio construido a lo largo de sus años de trabajo.

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