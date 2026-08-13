Quedó prensado al impactarse contra un tráiler
En la Carr. ´57 se registraron dos colisiones, a la altura de la Zona Industrial
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La mañana de este miércoles, fue rescatado un repartidor de agua que quedó prensado al interior de su unidad, luego de un accidente en la carretera ´57.
Alrededor de las siete horas, dos siniestros automovilísticos se registraron en la rúa referida, a la altura de la Zona Industrial.
El impacto sucedió luego de que un camión repartidor de Bonafont circulaba sobre los carriles centrales, con dirección al Distribuidor Juárez. Al aproximarse al puente Río Españita, en la colonia Ejido La Libertad, colisionó por alcance a un tráiler de plataforma que llevaba un montacargas acoplado.
Luego del impacto entre las unidades, una camioneta de transporte de personal chocó con un vehículo VW, por tratar de esquivar a los primeros involucrados.
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Al sitio arribaron rescatistas y paramédicos, quienes realizaron las labores con herramienta especializada para liberar a un hombre que quedó prensado en la cabina del camión. El trabajador afectado fue trasladado a una clínica para su atención médica especializada.
Momentos más tarde, al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos para tomar conocimiento de ambos hechos y deslindar responsabilidades.
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