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Sheinbaum y Lula fortalecen relación bilateral en videollamada

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Lula da Silva abordaron avances conjuntos en comercio y energía.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 08:13 p.m.
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Sheinbaum y Lula fortalecen relación bilateral en videollamada
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este jueves 13 de agosto una videollamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

      Sheinbaum y Lula revisan avances en comercio y energía

      En la conversación, la mandataria federal revisó con su homólogo brasileño diferentes temas como los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

      Además, Sheinbaum le reconoció a Lula da Silva sus resultados al frente de Brasil.

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      "Reconocemos los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil: la economía mantiene crecimiento superior a tres por ciento, inflación que se ha moderado, más empleos y una significativa reducción del desempleo", escribió en redes sociales.

      Reconocimiento a logros económicos y sociales de Lula

      "También destacan el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del ingreso de las familias y avances sociales que han mejorado las condiciones de vida de millones de brasileñas y brasileños", agregó.

      La titular del ejecutivo federal mencionó que México y Brasil comparten "la visión de prosperidad, bienestar y soberanía".

      "Estamos convencidos de que, trabajando de manera coordinada, podemos fortalecer todavía más los vínculos económicos, comerciales y energéticos", añadió.

      Apostó por seguir construyendo una relación bilateral cada vez más sólida, en beneficio de ambas naciones.

      Durante la llamada, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el canciller Roberto Velasco.

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