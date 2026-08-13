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Serrano pone en la mira a personal del Congreso

El diputado del Verde advierte que filtran documentos a la oposición

Por Samuel Moreno

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Serrano pone en la mira a personal del Congreso
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      El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano, advirtió que el Congreso del Estado revisará la actuación de asesores y trabajadores ante las presuntas filtraciones de documentos legislativos hacia integrantes de la oposición.

      Héctor Serrano advierte sobre filtraciones en el Congreso

      Serrano señaló que el personal del Poder Legislativo tiene derecho a sus propias filiaciones y simpatías políticas; sin embargo, sostuvo que mientras formen parte del Congreso, deben conducirse con imparcialidad y apego a la normativa. "Ellos obedecen a la institución", afirmó.

      Investigación y posibles sanciones por filtraciones

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      El legislador aseguró que ya se han identificado casos de información que habría sido filtrada con la intención de generar una crisis al interior del Congreso. Como ejemplo, mencionó un documento que, según dijo, fue publicado en dos ocasiones.

      Ante ello, adelantó que se buscará determinar de dónde provino la información y quiénes participaron en las filtraciones, ya sean asesores o integrantes del propio cuerpo legislativo.

      Serrano indicó que, si se encuentran elementos suficientes, se promoverá un procedimiento ante la Contraloría del Congreso para establecer posibles responsabilidades administrativas y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. "Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria", sostuvo.

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