Luisa Alcalde se integra a Consejería Jurídica el 1 de mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Luisa María Alcalde se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el próximo viernes 1 de mayo.

"Ella entra el 1 de mayo, tiene que haber obviamente la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tenga que seguir el partido Morena", destacó durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril.

Integración de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica

En Palacio Nacional, la Mandataria federal fue cuestionada sobre la posible llegada de la actual titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes al partido Morena, especialmente a la presidencia nacional, como se difunde en redes sociales.

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—"¿Se insistió en este rumor sobre que ella asumiría algún cargo dentro del partido de Morena, le ha comunicado algo o ha cambiado su opinión?", se le preguntó esta mañana.

—"No, apenas la voy a ver el fin de semana, tiene rato que no veo a Ariadna. Ella está muy ocupada con el tema de la credencialización del Servicio Universal de Salud y apenas el fin de semana nos va a acompañar a la gira por Hidalgo", contestó la Jefa del Ejecutivo.

Proceso de transición y futuro en Morena

Tras aceptar el cargo propuesto por Sheinbaum Pardo, Alcalde Luján dio a conocer ayer que en la brevedad, órganos de dirección del partido serán convocados para elegir al nuevo o la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En redes sociales, suena el nombre de Ariadna Montiel, quien es secretaria del Bienestar desde 2022.