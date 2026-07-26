Marcan 21accidentes al Interoceánico

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CIUDAD DE MÉXICO.- Desde su inauguración en diciembre de 2023 al día de hoy, el Tren Interoceánico ha registrado 21 incidentes en la Línea Z, es decir, en promedio cada 45 días hay un percance que involucra al ferrocarril.

En el informe "Análisis Causa Raíz del Ferrocarril Interoceánico", cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que, en 2024, en su primer año de funciones, la obra ferroviaria reportó 14 siniestros; en 2025 se registraron seis —entre ellos el del 28 de diciembre, en donde murieron 14 pasajeros—, y este 2026 se reporta un accidente en su línea de carga, ocurrido la noche del 14 de julio.

En los documentos se detalla que los principales incidentes son ocasionados por deslaves, derrumbes y arrollamiento de vehículos que violan el cruce del ferrocarril inaugurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 22 de diciembre de 2023.

El primer accidente

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En el documento interno se detalla que el primer incidente registrado en la Línea Z, que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz, fue el 2 de febrero de 2024, cuando se reportó un descarrilamiento.

Un día después, el 3 de febrero, en el kilómetro 127.590 ocurrió otro descarrilamiento ocasionado por la sobreelevación inapropiada o insuficiente. El 28 de mayo se reportó un choque entre equipo ferroviario al incumplir las reglas por parte del equipo de vía que no tenía autorización de circular en la línea principal.

El 2 de junio se registró el arrollamiento de vehículo en el kilómetro 299 de la Línea Z cuando un conductor violó las leyes de tránsito que regulan los cruces de vías ferroviarias con carreteras. En tanto, el 26 de julio hubo un "alcance" por desacoplamiento de manguera.