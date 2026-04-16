Marcelo Ebrard anuncia inversión de mil millones de dólares

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), anunció una inversión por mil millones de dólares de la empresa Flex que "produce cosas muy sofisticadas".

"Estamos en el 'top six' del mundo para todo lo que es centros de datos e inteligencia artificial", dijo Ebrard en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de abril en Palacio Nacional.

"Ahora van a producir en nuestro país algo sumamente importante que es el equipo que necesitas para los centros de datos y para la inteligencia artificial", explicó al referir que la inversión será entre 2026 y 2028.

Destacó que generará empleos en Guadalajara, Chihuahua y Aguascalientes, además que genera una red de proveeduría. Reconoció el impulso de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor Empresarial, y de la secretaria de Energía, Luz Elena González.

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Ebrard también anunció que el próximo lunes 20 de abril visitará México el titular de la representación de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la revisión del T-MEC. También se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México", expuso Ebrard al señalar que habrá sesiones para revisar sector por sector como acero, aluminio, industria automotriz y sector agropecuario, entre otros.

Guillermo Del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, reconoció que han podido concretar inversiones "que nos tienen muy contentos".

Destacó también el apoyo del gobierno para cerrar los proyectos en nuestro país.

"Tenemos 40 años confiando en México, tenemos ocho plantas y empleamos 40 mil personas con mucho talento", dijo Del Río al destacar un avance en manufactura avanzada.

Destacó que este año anunciaron en Flex una inversión por mil millones de dólares, "la más grande en México desde que estamos presentes", así como la creación de cinco mil nuevos empleos.

Estos equipos demandan muchísima energía, dijo Del Río. "Vamos a consumir siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo", refirió al insistir en que México tiene mucho talento.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se revisan muchas tecnologías de almacenamiento de energía, algunas que ya se usan en el país.