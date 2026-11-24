¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

OCAMPO, Mich.- Visitantes y turistas y pueden acudir a las montañas de la zona oriente michoacano a admirar como los pinos y los oyameles se han teñido de naranja y negro, por el arribo de un frágil insecto que vuela más de 4 mil kilómetros, desde los bosques de Canadá y Estados Unidos, para a tierras mexicanas a hibernar.

En el santuario de El Rosario el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) abrió las puertas a uno de los espectáculos naturales más asombrosos del planeta: el arribo de la mariposa monarca que para este ciclo 2026 se ha proyectado la visita de paseantes y turistas, a lo largo de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

Se trata de un pulmón verde de 56 mil 259 hectáreas reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco y compartido con el Estado de México.

El mandatario estatal michoacano dijo que para quienes planean una escapada de naturaleza para esta temporada 2026-2027 los principales accesos que ya operan de manera formal con permisos vigentes son: en Michoacán: El Rosario, Sierra Chincua, Senguio, Ejido Cerro Prieto, Los Remedios y El Asoleadero; en el Estado de México se encuentra La Mesa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El arranque de la temporada puso sobre la mesa la relevancia de proteger el fenómeno migratorio.