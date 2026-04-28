logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Maru Campos rechaza asistir al Senado por caso de agentes de CIA

Sheinbaum pide investigación formal tras renuncia de fiscal en Chihuahua

Por El Universal

Abril 28, 2026 09:33 a.m.
A
Maru Campos rechaza asistir al Senado por caso de agentes de CIA

No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio", indicó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al periodista Ciro Gómez Leyva, tras recibir la invitación del recinto legislativo para acudir este martes a la reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para explicar la presencia en territorio nacional de agentes presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su participación en operativos antinarco en la entidad que gobierna.

Esta mañana, Gómez Leyva anunció que ayer, después de escribirle ayer a la gobernadora chihuahuense para conocer si iría o no al llamado, recibió un "muy escueto WhatsApp" donde su respuesta textual fue:

"No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio". Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado".

- Chocan versiones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ayer, el senador morenista Oscar Cantón Zetina aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL que la gobernadora panista se comunicó telefónicamente con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para confirmar su asistencia.

"Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como le hicimos la invitación, pero, bueno, no sería relevante, ¿no?, porque directamente confirmaron y, entonces, estamos ya en espera de mañana tener esa reunión de trabajo", señaló.

También afirmó que será una "reunión histórica", en la que "nosotros esperamos que se esclarezca la verdad de los hechos, que se vea exactamente cuál fue la actuación de estos agentes estadunidenses en esos operativos o también en las actividades que el gobierno de Chihuahua ha desarrollado sin, eso sí sabemos, sin el conocimiento de la autoridad federal".

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante su conferencia matutina que no puede dar instrucciones a la mandataria estatal para que acuda al Senado de la República a explicar el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua.

"Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones", expresó.

Señaló que es necesario establecer los hechos mediante una investigación formal, antes de emitir señalamientos o juicios públicos.

"Primero tiene que aclararse. Eso es muy importante. Tiene que haber una investigación para ver cómo fue que se dio esta situación", expresó, al tiempo que llamó a esperar los resultados de la comisión anunciada por el gobierno estatal.

Sheinbaum señaló que el Senado de la República citó a la gobernadora y al fiscal estatal, aunque enfatizó que se trata de una decisión autónoma del Poder Legislativo.

Sheinbaum habla sobre salida del fiscal

Luego de la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien reconoció omisiones en la información y en la gestión institucional tras la presencia de agentes de la CIA en la destrucción de un "narcolaboratorio", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la investigación continuará y no se detendrá por la salida del funcionario.

LEA TAMBIÉN

Maru Campos no le contestó a Sheinbaum por agentes de CIA

La Presidenta señaló que la mandataria de Chihuahua sostendrá encuentro con Omar García Harfuch

La Mandataria federal sostuvo que el proceso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá continuar con las indagatorias y dar a conocer la información correspondiente.

"Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando. No para con una renuncia", expresó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Maru Campos rechaza asistir al Senado por caso de agentes de CIA
Maru Campos rechaza asistir al Senado por caso de agentes de CIA

Maru Campos rechaza asistir al Senado por caso de agentes de CIA

SLP

El Universal

Sheinbaum pide investigación formal tras renuncia de fiscal en Chihuahua

Salud extiende Semana Nacional de Vacunación hasta mayo
Salud extiende Semana Nacional de Vacunación hasta mayo

Salud extiende Semana Nacional de Vacunación hasta mayo

SLP

El Universal

La nueva vacuna contra el virus sincicial respiratorio protege a recién nacidos y se aplica a embarazadas

Precariedad académica frena la ciencia en México, advierte Anuies
Precariedad académica frena la ciencia en México, advierte Anuies

Precariedad académica frena la ciencia en México, advierte Anuies

SLP

El Universal

Más del 70% del personal trabaja sin estabilidad; piden reformar modelo laboral y garantizar condiciones dignas

Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX
Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX

Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX

SLP

El Universal

Exjefe de seguridad de "El Mencho" fue capturado en Nayarit tras despliegue con helicópteros y más de 500 elementos