Maru Campos rechaza asistir al Senado por caso de agentes de CIA

No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio", indicó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al periodista Ciro Gómez Leyva, tras recibir la invitación del recinto legislativo para acudir este martes a la reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para explicar la presencia en territorio nacional de agentes presuntamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su participación en operativos antinarco en la entidad que gobierna.

Esta mañana, Gómez Leyva anunció que ayer, después de escribirle ayer a la gobernadora chihuahuense para conocer si iría o no al llamado, recibió un "muy escueto WhatsApp" donde su respuesta textual fue:

"No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio". Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado".

- Chocan versiones

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Ayer, el senador morenista Oscar Cantón Zetina aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL que la gobernadora panista se comunicó telefónicamente con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para confirmar su asistencia.

"Sí vienen la gobernadora y el fiscal, ya confirmaron por vía telefónica, no por escrito, como le hicimos la invitación, pero, bueno, no sería relevante, ¿no?, porque directamente confirmaron y, entonces, estamos ya en espera de mañana tener esa reunión de trabajo", señaló.

También afirmó que será una "reunión histórica", en la que "nosotros esperamos que se esclarezca la verdad de los hechos, que se vea exactamente cuál fue la actuación de estos agentes estadunidenses en esos operativos o también en las actividades que el gobierno de Chihuahua ha desarrollado sin, eso sí sabemos, sin el conocimiento de la autoridad federal".

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante su conferencia matutina que no puede dar instrucciones a la mandataria estatal para que acuda al Senado de la República a explicar el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua.

"Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones", expresó.

Señaló que es necesario establecer los hechos mediante una investigación formal, antes de emitir señalamientos o juicios públicos.

"Primero tiene que aclararse. Eso es muy importante. Tiene que haber una investigación para ver cómo fue que se dio esta situación", expresó, al tiempo que llamó a esperar los resultados de la comisión anunciada por el gobierno estatal.

Sheinbaum señaló que el Senado de la República citó a la gobernadora y al fiscal estatal, aunque enfatizó que se trata de una decisión autónoma del Poder Legislativo.

Sheinbaum habla sobre salida del fiscal

Luego de la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien reconoció omisiones en la información y en la gestión institucional tras la presencia de agentes de la CIA en la destrucción de un "narcolaboratorio", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la investigación continuará y no se detendrá por la salida del funcionario.

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La Mandataria federal sostuvo que el proceso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá continuar con las indagatorias y dar a conocer la información correspondiente.

"Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando. No para con una renuncia", expresó.