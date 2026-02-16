Marx Arriaga deja SEP por desacuerdos en libros de texto

"Los libros de texto no son patrimonio de una persona", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó del cese de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos.

Detalles confirmados sobre el cese de Marx Arriaga

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aceptó que Arriaga no estaba de acuerdo en modificaciones a los libros de texto, además que se pronunció sobre el ofrecimiento que le hicieron para irse como representante de México a otro país.

"No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofrecieron otras opciones; entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros, es un trabajo extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros.

"Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo, entonces ahí hubo un primer desencuentro con él", declaró la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum rechaza forma de notificar a Marx Arriaga cese en la SEP

También rechazó la forma en cómo Arriaga fue notificado de su cese en la SEP.

"Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno porque, repito, los libros de textos no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero siempre mejorando.

"Entonces, lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, es quizá la manera en que se le notificó, porque entre compañeros tiene que haber un trato siempre", declaró.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo aseguró que "nosotros reivindicamos la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto".

"Los libros siempre son perfectibles", comentó al destacar la incorporación de las heroínas a la historia.

La Presidenta garantizó a padres y madres de familia que los libros de texto están bien y fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros.