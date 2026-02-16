logo pulso
Incendio en negocio de Iztacalco moviliza a cuerpos de emergencia

Bomberos rescatan a adulto mayor y seis mascotas durante el siniestro en la colonia Picos

Por El Universal

Febrero 16, 2026 08:17 a.m.
Incendio en negocio de Iztacalco moviliza a cuerpos de emergencia

La mañana de este lunes se registró una movilización de servicios de emergencia en la colonia Picos, en la alcaldía Iztacalco, tras el reporte de un incendio en un establecimiento.

La situación provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona mientras se realizaban las labores de atención.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que recibió el aviso del siniestro durante las primeras horas del día y acudió de inmediato al lugar para verificar la situación y controlar el fuego.

Posteriormente, el jefe de bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, detalló que el incendio ocurrió al interior de un negocio y fue sofocado tras la intervención del equipo de emergencia.

Como resultado de las maniobras, los rescatistas lograron poner a salvo a una persona adulta mayor, así como a un canino y cinco gatos.

