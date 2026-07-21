Masacre refleja una "Pax narca" en Zacatecas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La masacre de 10 personas, entre empresarios y funcionarios del municipio de Fresnillo, cuyos cuerpos fueron abandonados en tres puntos de Zacatecas, exhibe que la disminución de la violencia presumida durante los últimos años en la entidad respondía más una "Pax Narca" y no necesariamente a la efectividad de una estrategia de seguridad, afirmó el especialista en temas de Seguridad David Saucedo.

"En este caso queda claro que este supuesto clima de reducción de la violencia en Zacatecas, que incluso fue presentado en las mañaneras por el gobierno federal como ejemplo de la disminución de homicidios, estaba sostenido realmente con alfileres", expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Saucedo sostuvo que el aparente descenso en los homicidios obedeció a una etapa de "gobernanza criminal", en la que grupos delictivos delimitaron territorios y redujeron sus confrontaciones directas.

Advirtió que cuando ese equilibrio se rompe, la violencia resurge sin que las autoridades tengan capacidad para contenerla: "Las autoridades no fueron quienes redujeron la violencia, sino la propia dinámica criminal, y cuando esa dinámica cambia, en automático se dispara la violencia", señaló.

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Consideró que las primeras líneas de investigación dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, que apuntan a una posible extorsión y presunta colusión de autoridades municipales con grupos delictivos, fortalecen esa hipótesis y deja ver que al menos en Fresnillo "hay una sinergia con un sistema de gobernanza criminal".

Bajo ese escenario, el especialista estimó que las investigaciones podrían derivar en una Operación Enjambre en Zacatecas, sobre todo si las indagatorias avanzan hacia autoridades municipales, más si también existe una disputa política entre autoridades por recuperar ese municipio, gobernado por la oposición: "Normalmente, los gobiernos en turno utilizan su aparato de justicia para generar dinámicas que les favorezcan electoralmente".