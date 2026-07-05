logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan a sacerdote en Guaymas, Son.

Por El Universal

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a sacerdote en Guaymas, Son.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Guaymas, Sonora.- Un sacerdote de 82 años fue asesinado la noche del viernes al interior de una vivienda en la sección Los Arcos del polo turístico de San Carlos, Guaymas, Sonora.

      El crimen que ha causado consternación entre la comunidad es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

      La víctima fue identificada como Mario "N", originario de Pátzcuaro, Michoacán, quien era ampliamente conocido en el destino turístico.

      De acuerdo con los primeros reportes, poco después de las 20:00 horas, un trabajador de mantenimiento acudió al domicilio y encontró el cuerpo del adulto mayor a un costado de la cama, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca y evidentes huellas de violencia, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y resguardaron la escena, mientras agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

      La Fiscalía informó que las primeras investigaciones permitieron establecer que la víctima conocía a su agresor, ya que le permitió ingresar a la vivienda e incluso convivió con él antes de ser atacado.

      Como parte de las diligencias, los investigadores analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia, además de revisar las pertenencias del occiso para determinar si el crimen estuvo relacionado con el robo de dinero u objetos de valor.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin
        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin

        Chapultepec celebra 36 años de la panda Xin Xin

        SLP

        El Universal

        Personal de Sedema resalta el cuidado especializado y legado del programa de reproducción

        Somos México rechaza ser un partido de viejos
        Somos México rechaza ser un partido de viejos

        Somos México rechaza ser un "partido de viejos"

        SLP

        El Universal

        Descartaron incluir exmorenistas en su proceso de selección de candidatos

        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo
        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo

        Localizan sin vida al activista Alex Serna en Zihuatanejo

        SLP

        El Universal

        El también comunicador desapareció tras denunciar daños ambientales y presuntas irregularidades en la región

        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video
        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

        Defensa de Gilda Lozoya, inconforme por filtración de fotos y video

        SLP

        El Universal

        Denunció la difusión indebida de material audiovisual que vulnera derechos humanos y estigmatiza a la imputada