Matan a sacerdote en Guaymas, Son.

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Guaymas, Sonora.- Un sacerdote de 82 años fue asesinado la noche del viernes al interior de una vivienda en la sección Los Arcos del polo turístico de San Carlos, Guaymas, Sonora.

El crimen que ha causado consternación entre la comunidad es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

La víctima fue identificada como Mario "N", originario de Pátzcuaro, Michoacán, quien era ampliamente conocido en el destino turístico.

De acuerdo con los primeros reportes, poco después de las 20:00 horas, un trabajador de mantenimiento acudió al domicilio y encontró el cuerpo del adulto mayor a un costado de la cama, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca y evidentes huellas de violencia, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y resguardaron la escena, mientras agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Fiscalía informó que las primeras investigaciones permitieron establecer que la víctima conocía a su agresor, ya que le permitió ingresar a la vivienda e incluso convivió con él antes de ser atacado.

Como parte de las diligencias, los investigadores analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia, además de revisar las pertenencias del occiso para determinar si el crimen estuvo relacionado con el robo de dinero u objetos de valor.